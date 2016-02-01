Gaziantep'ten kısa kısa

GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetleri okundu.

Gündeme alınan 11 maddenin tamamı İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na görüşülmek üzere sevk edildi.

TOKİ'ye ait 88 bin metrekarelik arazinin Şahinbey Belediyesine devrinin Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesine karar verildi.- "Yol genişletme çalışmaları devam ediyorŞahinbey Belediyesi, Düztepe'den Dutluğa kadar olan kısımda yol genişletme çalışmaları kapsamında yapılan kamulaştırmaların ardından yıkımlara başladı.Özdemirbey Caddesi üzerindeki birçok binayı kamulaştıran Şahinbey Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle yıkım çalışmasına devam ediyor. Ekipler, bu kapsamda Kahvelipınar Mahallesi'nde kamulaştırması yapılan iki katlı evi çevre güvenliğini aldıktan sonra yıktı.Bölge halkının rızası alınarak yapılan kamulaştırma ve yıkım çalışmaları ile ilgili bilgi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şunları kaydetti:"Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı çok amaçlı olarak yürütüyoruz. Beş bölgede yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmamız kapsamında eğitim alanları açma, yolları açma ve genişletme, çürük binaları yenileyerek depreme dayanıklı yaşanabilir alanlar oluşturma noktasında çalışmalar yapıyoruz."