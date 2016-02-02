Gaziantep'ten Türkmenlere yardım

GAZİANTEP (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneğince İslahiye ilçesinde toplanan yardım malzemeleri, Bayırbucak Türkmenlerine gönderildi.
Dernek tarafından 1 hafta içerisinde İslahiye Belediyesinde toplanan yardımlar, hazır bekletilen tıra yüklendi. Yardımların yüklendiği tır, daha sonra dualarla Bayırbucak'taki Türkmenlere ulaştırılmak üzere Suriye'ye yola çıktı.
Derneğin ilçe temsilcisi Hüseyin Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.
Tıra yüklenen yardımlar arasında 6 ton un, battaniye, yatak, kömür gibi çeşitli insani yardımların yer aldığını ifade eden Çetin, imkanlar dahilinde yardımları sürdürmek istediklerini kaydetti.