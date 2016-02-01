İhracat rakamları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, ihracata ivme kazandırmak için tüm güçleriyle çalışacaklarını bildirdi.

Konukoğlu yaptığı yazılı açıklamada, ihracatta yeni yıla arzu ettikleri şekilde başlayamadıklarını belirtti.

Önümüzdeki dönemlerde dünyada olağan dışı bir gelişme yaşanmazsa, ihracattaki düşüşün telafi edilebileceğini vurgulayan Konukoğlu, "Bizler de ihracatın artış trendine girmesini istiyoruz. Ancak yurtdışı risklerin öngörülenden uzun sürmesi ve derin olması piyasaları olumsuz etkiliyor. Jeopolitik endişeler ihracatı baskı altında tutmaya devam ediyor. Rusya ile yaşanan gerginlik de ayrı bir dezavantaj yarattı" değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep'in ocak ihracatının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16,9 düşüşle 428 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Konukoğlu, en çok dış satımı da Irak'a yaptıklarını bildirdi.

Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Gaziantep'in büyük bölümü Habur Sınır Kapısı üzerinden Ortadoğu ve özellikle Irak'a ihracat gerçekleştiriyor. Güvenlik nedeniyle kapalı olan bu kapının yeniden açılmasıyla ocak ayının ikinci yarısından itibaren ihracat toparlanmaya başladı. 14 Ocak'tan itibaren toparlanmaya başladı ve ay sonuna kadar olumlu çizgisini sürdürdü. İhracatta yaşanan bu kıpırdanma ümit veriyor. Sahip olduğumuz ihracat potansiyelinin daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu potansiyeli harekete geçirmek için değişen küresel ticaret dinamikleri doğrultusunda ihracat politikamızı yeniden şekillendirmeliyiz. Dünya ihracat pastasından aldığımız payı artırmak istiyoruz. İhracatımıza ivme kazandırmak için tüm gücümüzle çalışacağız."



- GTO Başkanı Bartık

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Eyüp Bartık ise dünya ekonomisinde yaşanan değişimlerin ülkelerin ve şehirlerin ihracatını olumsuz etkilediğini kaydetti.

İhracatla ülke ekonomisine destek verdiklerini vurgulayan Bartık, "Yeni yol haritası çizip, düşüşe geçen ihracatı artırmayı hedefliyoruz. Yeni pazarlara daha fazla odaklanmamız gerekecektir. Ülkemizin geleceğinde İran pazarı önemli bir yer tutmaktadır. Bu gerçekten hareketle biz de İran pazarını inceliyoruz. İran'ın iyi analiz edilmesi halinde ilerleyen aylarda bu ülkeye olan ihracatımızda ciddi artışlar gözlenecektir" ifadelerini kullandı.











