Nurdağı'nda zabıta denetimleri

GAZİANTEP (AA) - Nurdağı Belediyesi zabıta ekipleri, et ürünü satışı yapan iş yerlerini denetledi.
Zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren kasap ve et ürünü satışı yapılan iş yerlerini, çalışma ruhsatı, hijyen kuralları ve saklama koşulları açısından kontrol etti.
Kontrolle sonucunda mevzuata aykırı faaliyette bulunan firmalara gerekli uyarılar yapıldı.
Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve tüketici haklarına uygun hizmet almaları amaçlandığını belirten zabıta ekipleri, benzer çalışmaların süreceğini ifade ettiler.