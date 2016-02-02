Royal Halı Gaziantep, Avrupa'da prestij maçına çıkıyor

GAZİANTEP (AA) - Royal Halı Gaziantep, gruptan çıkmayı garantilediği FIBA Erkekler Avrupa Kupası U Grubu'nun son maçında, İsveç temsilcisi Södertalje Kings ile yarın deplasmanda karşılaşacak.
Oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanarak 8 puana ulaşan ve gruptan ikinci olarak çıkmayı garantileyen Gaziantep temsilcisi, yarın İsveç'te prestij maçına çıkacak.
Grupta 5 maçtan sadece birini kazanarak 6 puan toplayan İsveç ekibi, son sırada yer alıyor.
İki takım arasında Türkiye'de oynanan ilk maçı Royal Halı Gaziantep, 76-56 kazandı.
İsveç'teki maç yarın TSİ 20.00'de başlayacak.