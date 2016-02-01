Şehit polis Cinpolat, son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan özel harekat polisi Taner Cinpolat'ın cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi.
Şehit Cinpolat'ın cenazesi, Şırnak'taki törenin ardından askeri uçakla Gaziantep'e, oradan da Yeşilkent Mezarlığına getirildi. Cenazenin camiye getirilişi sırasında şehidin yakınları gözyaşı döktü. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehidin annesi Güllü Cinpolat'ı teselli etti. Cenazeye katılan şehidin erkek kardeşleri ve bazı meslektaşlarının da ağladığı görüldü. Bu arada tören sırasında şehidin küçük kardeşi Soner Cinpolat'ın ağabeyine ait parkayı giymesi dikkati çekti.
Cinpolat'ın naaşı, cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Gaziantep Vali Vekili Halil Uyumaz, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, CHP Milletvekili Akif Ekici, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, askeri erkan ve diğer yetkililer katıldı.