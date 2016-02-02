Suriye sınırında askerlere DAEŞ saldırısı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesi Suriye sınırında mayın tespit ve temizleme çalışması yapan güvenlik güçlerine terör örgütü DAEŞ üyelerince ateş açıldı.
Alınan bilgiye göre, Karkamış'a bağlı Karanfil Mahallesi yakınlarındaki sınır hattına yapılacak güvenlik duvarı çalışmaları kapsamında bölgedeki mayınları tespit edip temizlemeyen güvenlik güçlerine Suriye tarafından ateş edildi.
Terör örgütü DAEŞ'in kontrolünde bulunan sınırın karşı tarafındaki Halep'in Cerablus ilçesinden açılan ateşe angajman kuralları gereği güvenlik güçlerince misliyle karşılık verildi.
Güvenlik kaynakları, askerin kararlı mücadelesini gören DAEŞ mensuplarının bölgeden uzaklaştığını belirtti.
Çatışmaların ardından bölgedeki güvenlik önlemlerini artıran askerler, vatandaşları, sınıra yakın yerde durmamaları konusunda uyardı.
Polis ekipleri, Suriye sınırının karşısında yer alan Karkamış Belediyesinde güvenlik önlemi aldı.
Mayın temizleme aracı, yaklaşık 15 gündür sınır hattına örülecek güvenlik duvarı çalışmaları kapsamında Karkamış'ta görev yapıyordu.