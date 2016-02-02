GİRESUN (AA) - Fındıkta rekolte spekülasyonlarının önüne geçilmesi için tahmini rekolte çalışmalarının tek kurum tarafından gerçekleştirilmesi istendi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl fındıkta ilk evre olan karanfil (çiçekleme) doğumuyla rekolte tartışmalarının da başladığını söyledi.

Tek bir kurum üzerinden yapılacak rekolte tespitinin ürün ve üretici açısından daha doğru olacağını belirten Karan, şöyle devam etti:

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından rekolte çalışması yapılıyor ve ortaya farklı rakamlar çıkıyor. Artık bu duruma son verilmesi gerekiyor. Rekolte tespiti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından veya bakanlığın uhdesinde bir kurum tarafından yapılması gerekiyor."

Karan, 5 farklı kurum tarafından yapılan ve birbirini tutmayan rekolte tahminlerinin tartışmalara yol açtığını vurgulayarak, "Bir sezon boyunca rekolte üzerinden spekülasyonlar yapılıyor. Birbirini tutmayan rekolte tahminleri ne satıcının ne de alıcının işine yarıyor. Sadece suni gündemden ileri gitmiyor. 'Biri çok açıkladı, biri az açıkladı' diyerek birbirimizi kandırıyoruz. Bu da fındığa ve üreticiye bir fayda sağlamıyor" ifadelerini kullandı.

Tek elden belirlenecek rekolte tahmininin, tartışmaların önüne geçeceğine dikkati çeken Karan, şunları kaydetti:

"Rekolte rakamları da havada uçuşmayacaktır. Ziraat odaları olarak bizim amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Bu konuda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz. Tek bir kurum tarafından yapılacak olan rekolte çalışması en doğru ve gerçekçi olacaktır. Fındık rekoltesi tek elden belirlenmelidir."