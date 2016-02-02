Giresun'da uyuşturucu operasyonu

GİRESUN (AA) - Giresun'da uyuşturucu bulundurduğu iddia edilen üç kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespiti ile yakalanmalarına yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Bulancak ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ş.D, O.Y ve H.D'nin bulunduğu araç içerisinde yapılan aramalarda, 51 gram sentetik kannobinoid maddesi ve 92 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ş.D, O.Y ve H.D emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.