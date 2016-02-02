Giresun'daki katı atık bertaraf tesisi mühürlendi

GİRESUN (AA) - Görele'nin Çavuşlu beldesindeki katı atık bertaraf tesisi, Ordu Bölge İdare Mahkemesi'nin "hukuka uyarlılık bulunmamaktadır" kararı sonucu belediye tarafından mühürlenerek kapatıldı.

Çavuşlu Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, tesis önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu Bölge İdari Mahkemesi'nin 18 Aralık 2015 tarih ve 1885 nolu kararını uygulayarak tesisi kapattıklarını söyledi.

Çöp tesisinin inşa edilmemesi için en başından bu yana mücadele ettiklerini belirten Arslan, "Buraya tesis yapılmaya başlandığında biz mahkemeye verdik, bu tesisin buraya yapılamayacağı doğrultusunda karar verildi. Bu karardan sonra olumlu bir ÇED raporu hazırlatıldı. Biz bu rapora da itiraz ettik, Danıştay'a giden rapor için yine olumsuz karar çıktı" dedi.

Arslan, Ordu Bölge İdari Mahkemesi kararı doğrultusunda mühürleme işlemini yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Zaten biz bu kararı uygulamasak, yani tesisi mühürlemesek bu sefer biz suçlu duruma düşüyoruz. Türk milleti adına verilmiş mahkeme kararını uyguladık. Böylelikle Çavuşlu'daki çöp tesisi kapatılmış oldu. Bundan sonraki süreç ne olur? Onu zaman gösterir. İnsanlık var olduğu müddetçe çöp hep olacaktır ama bizim buna başka bir yer bulmamız lazım. Biz çöplüğe karşı değiliz ama yerine karışıyız. Sizlerin de gördüğünüz gibi simsiyah çöp suyu dereye akıyor. Bizim bu derede su kuyularımız var. Yedi mahalleye buradan su veriyoruz."