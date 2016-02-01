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Giresunspor yeni transferlerini tanıttı

Giresunspor yeni transferlerini tanıttı
Giresunspor yeni transferlerini tanıttı
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- Kulüp başkanı Bozbağ: "İsmail Haktan Odabaşı ve Tugay Kaçar ile anlaştık, iki futbolcu da sezon sonuna kadar bizlerle olacak" - "Vedat Muric benimle görüşmek istedi, Giresunspor'un kafasında bittiğini ve ayrılmayı düşündüğünü bildirdi" - Teknik direktör Sözeri: "Bu oyuncu grubu göreceksiniz kenetlenecek, takımımızı çok iyi yerde göreceğiz"

GİRESUN (AA) - PTT 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, devre arasında kadrosuna kattığı Osmanlıspor'dan Tugay Kaçar ve Gaziantepspor'dan İsmail Haktan Odabaşı'nı basına tanıttı.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, Giresunspor tesislerindeki toplantıda yaptığı konuşmada, takımı hep beraber layık olduğu yere taşımak için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Transfer ettikleri Tugay Kaçar ve İsmail Haktan Odabaşı'na tekliflerini kabul ettiği için teşekkür eden Bozbağ, "Daha önce Gaziantepspor'dan İsmail Haktan Odabaşı'nı aldık, bugün de Osmanlıspor'dan Tugay Kaçar ile anlaştık, iki futbolcu sezon sonuna kadar bizlerle olacak. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.


- "Muric ayrılmak istiyor"


Bozbağ, takımın forvet oyuncusu Vedat Muric'in ayrılmak istediğini bugün kendisine bildirdiğini belirterek, "Vedat Muric benimle görüşmek istedi. Giresunspor'un kafasında bittiğini ve ayrılmayı düşündüğünü, kendi menajeriyle görüşüp Torku Konyaspor'a gitmek istediğini bildirdi" diye konuştu.

Hiçbir futbolcunun gelip kulüp başkanına kendi durumuyla ilgili hesap soramayacağını kaydeden Bozbağ, "Benim böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil, kim olursa olsun. Ben idarecilik hayatımda her zaman bu kulübün çıkarlarını en üst düzeyde tuttum. Ben de biliyordum Vedat'ı satıp parayı cebime koymayı ama Giresunspor Kulübünün çıkarları neyi gerektiriyorsa ben ve arkadaşlarım her zaman buna karar verdik" ifadelerini kullandı.

Bozbağ, bugün Türkiye'de Vedat Muric'in Giresunspor sayesinde adının duyulduğunu savunarak, şöyle konuştu:

"Bir oyuncu gelip kulüp başkanına, bu denli cesaretli bir şekilde, transferin son günü, saat 10'da 'ben bu kulüpten gitmek istiyorum' diyemez. Buna bu cüreti verenler var. O yüzden çok üzüntülüyüm, Vedat'ı satıp parayı Giresunspor'un kasasına koymak belki en kolayıydı. Bu memleketin çıkarı neyse onu yaptık. Takımın en önemli forvetini devre arasında satmanın çok iyi bir idarecilik olduğunu düşünmüyorum, düşünmediğim için de satmadım."

Bozbağ, yönetim kurulu toplantısının ardından Vedat Muric ile ilgili kararı açıklayacaklarını sözlerine ekledi.


- Yeni transferlerden başarı sözü


Takıma yeni transfer olan orta saha oyuncusu İsmail Haktan Odabaşı ise Giresunspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu sene çok büyük hedeflerimiz var. Giresunspor'u hedeflenen Süper Lig'e çıkarmak için buradayız. Ben kendi adıma söz veriyorum; terimin son damlasına kadar savaşacağım. Giresunspor'u Süper Lig'e taşımak için elimizden gelenin en iyisi yapacağız" dedi.

Bir diğer transfer, orta saha oyuncusu Tugay Kaçar da, sahada elinden gelenin en iyisini yapacağına söz vererek, "Milli takım kariyerimi devam ettirmek için de buradayım. İnşallah hayırlısı olur, Giresunspor'u hak ettiği yere getirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


- Teknik direktör Sözeri ligi değerlendirdi


Teknik direktör Erkan Sözeri ise dün oynadıkları Vartaş Elazığspor maçını çıkışın başlangıcı olarak gördüklerini ancak bunun gerçekleşmediğini belirterek, "Yani önümüzde daha 15 maç var. Her türlü sonuca açık bir ligde mücadele ediyoruz. Aramıza yeni katılan oyuncular da var, onlar da tamamen uyum sağladığında, hedefimizden sapmadan iyi bir yolda olacağız inşallah" diye görüş belirtti.

Formasına saygı duyan, sahip çıkan ve sahada her şeyini veren bir oyuncu grubuna sahip olduklarını vurgulayan Sözeri, şöyle devam etti:

"Zaman zaman hatalar yapıyoruz, zaman zaman bu tabelaya yansıyor, bu yüzden de son haftalarda biraz sıkıntılı gidiyoruz. Bu galibiyetleri alan, 27 puanı yapan da bu oyuncu grubu. Bu oyuncu grubu göreceksiniz kenetlenecek ve takımımızı çok iyi yerde göreceğiz. Bunun yeri ne olur bilmiyorum ama takımın çok iyi yerde olacağını düşünüyorum. Ben böyle bir maçtan sonra pes edecek insan da değilim. Takımım da böyle bir maçtan sonra pes edecek bir takım değil."


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