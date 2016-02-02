GİRESUN (AA) - Görele Belediyesince kültürel faaliyetlerin ilk kitabı olan "Görele Mahkeme Sicili" kitabı yayımlandı.

Araştırmacı Yazar Ayfer Albayrak tarafından kaleme alınan kitapta, Şer'iyye Sicilleri, siyasi tarihin yanı sıra askeri, iktisadi yapı ve belediyecilik konularında bilgiler yer alıyor.

Belediye Başkanı Tolga Erener, gazetecilere yaptığı açıklamada, Görele coğrafyasının tarihine, kültürüne, sanatına, edebiyatına ışık tutacak eserlerin desteklenmesine devam edeceklerini söyledi.

Şer'iyye Sicilindeki kaynakların kullanıldığı kitapla Görelelilerin atalarının izlerine ulaşacaklarını belirten Erener, "Geçmişteki Görele'yi yaşayacak, geçmişle gelecek arasında bir bağ kuracaklar. Son yıllarda yerel tarihe ve şehir tarihine giderek artan bir ilgi duyulmaktadır. İnsanlar kendi aile geçmişlerini, atalarının neler yaptığını, nasıl yaşayacaklarını bilmek istemektedirler" dedi.

Erener, Görele'nin eski çağlardaki siyasi ve sosyal hayatına dair yapılan çalışmaların sınırlıdır ve istenilen ölçüde olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Üzerinde yaşadığımız Görele coğrafyasının tarihine, kültürüne, sanatına, edebiyatına ışık tutacak eserlerin desteklenmesi ve yayınlanması sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gerçeğidir. Kitabını Göreleli hemşehrilerimiz ücretsiz olarak Görele Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden temin edebilirler."