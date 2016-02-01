



GİRESUN (AA) - Ülke genelinde 60 şehirden 431 sporcunun katıldığı, Türkiye Boks Federasyonunun eski Başkanı Taşkın Konuralp adına düzenlenen Türkiye Gençler Ferdi Boks Şampiyonası Giresun'da başladı.

Giresun 19 Eylül Spor Salonu'nda 6 gün sürecek müsabakalar sonucunda 6 Şubat Cumartesi günü sporcular şampiyonluk için ter dökecek.

Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Konuralp, salonda gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonaya 60 şehirden 431 sporcu katıldığını söyledi. Yüksek katılımlı güzel bir organizasyon gerçekleştiğini dile getiren Konuralp, şunları kaydetti:

"Burada mücadele eden sporcular da 2020 Olimpiyatları'nın çekirdek kadrosunu oluşturacaklar. Dereceye giren sporcular Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına hazırlanacaklar. Bizim asıl amacımız olimpiyatlarda derece almak, bu sporcular 2020 Olimpiyatları'na hazırlanacak. Cuma günü yarı finaller, cumartesi günü de finaller olacak. Katılım da yüksek olduğu için güzel maçlar seyredeceğiz. Boksa ilgi olması da bizi mutlu ediyor."

Konuralp, Türkiye Gençler Ferdi Boks Şampiyonası'nın 30 yıl sonra tekrar Giresun'da düzenlendiğini belirterek, "Bu turnuvanın şöyle de bir özelliği var, benim babam Taşkın Konuralp eski Boks Federasyonu başkanı, onun adına yaptık turnuvayı. En son turnuva 1986 yılında yapılmıştı" ifadelerini kullandı.