Türkiye'nin fındık ihracatı

GİRESUN (AA) - Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2015-2016 fındık ihraç sezonunun ilk 5 ayında, 1 milyar 306 milyon dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinin yazılı açıklamasında, 1 Eylül'de başlayan 2015-2016 fındık ihraç sezonunun ilk 5 aylık döneminde, standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogramı) ortalama 943 dolardan işlem gördüğü belirtildi.

Açıklamada, 1 Eylül 2015 - 31 Ocak 2016 tarihleri arasında Türkiye'nin 134 bin 97 ton fındık ihraç ederek karşılığında 1 milyar 306 milyon 491 bin dolar gelir sağladığı vurgulandı.

İhracatın 105 bin 875 tonunun AB ülkelerine yapıldığı aktarılan açıklamada, AB dışındaki Avrupa ülkelerine 7 bin 392, denizaşırı ülkelere 14 bin 233, diğer ülkelere ise 6 bin 591 ton fındık ihracatı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 111 bin 503 ton fındık ihraç ederek, karşılığında 1 milyar 343 milyon 904 bin dolar girdisi sağlamıştı.