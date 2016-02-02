Vedat Muric, Giresunspor camiasından özür diledi

GİRESUN (AA) - PTT 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un forvet oyuncusu Vedat Muric, transfer konusunda yaşanan gelişmelerden dolayı camiadan ve taraftarlardan özür diledi.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ'ın "Vedat Muric benimle görüşmek istedi, Giresunspor'un kafasında bittiğini ve ayrılmayı düşündüğünü bildirdi" şeklindeki açıklamasının ardından Muric, kulüpte teknik direktör Erkan Sözeri ile basın toplantısı düzenledi.

Muric, burada yaptığı konuşmada, transfer haberlerinden her futbolcunun etkilenebildiğini söyledi.

PTT 1. Lig'de oynadığını ve her futbolcunun hayalinin üst ligde oynamak olduğunu belirten Muric, "Genç futbolcularız, böyle hatalar yapabiliyoruz bazen. Öncelikle ben bu olaydan dolayı Giresunspor Kulübünden, başkanımızdan, yönetimimizden, hocamızdan, taraftarımızdan hepsinden özür diliyorum" dedi.

Muric, gelişmelerin basına farklı yansımış olabileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben açıkçası ona üzüldüm. Oyun oynuyor haberleri... Ben açıkçası pişti oynamasını bile bilmem. Oyun oynuyor falan çok farklı bir şey. Dediğim gibi her genç böyle bir hatayı yapar. Oyun var mı, oyuna ben gelmiş olabilirim ama dediğim gibi beni herkes tanıyor, ben iyi niyetimden dolayı yanılmış olabilirim."

İlk defa bu seviyede futbol oynadığını dile getiren Muric, "Daha önce Kosova'da, Arnavutluk'ta böyle şeyler yoktu. Toparlarsak ben sizden, medyadan, yönetimimizden, başkanımızdan, hocamızdan, bütün arkadaşlarımızdan, Giresun halkından taraftarlarından hepsinden özür diliyorum. Konuşulacak tek şey varsa bu haftaki maçtır. Zaten 11 maçtır kazanamıyoruz, inşallah Adana'dan üç puanla döneriz, her şey düzelir" diye konuştu.

Teknik direktör Sözeri ise Vedat Muric'in 21 yaşında olduğuna dikkati çekerek, "Dediğim gibi bu seviyede ilk defa oynamış. Tabii şimdi çok güzel bir çıkış yakaladı, talep görmesi de normal, bu gördüğü talepten dolayı bazı menajer arkadaşlar maalesef kafasını karıştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Böyle bir ortamda futbolcuların kafa karışıklığı yaşamamasının mümkün olmadığını kaydeden Erkan Sözeri, "Ara transfer döneminde Vedat bunu yaşadı, Vedat buranın oyuncusu. Vedat bu performansını devam ettirip, güzel bir şekilde bu kulübe, kendisine de, ailesine de katkı yapacak" ifadelerini kullandı.