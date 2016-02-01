Sur'daki terör saldırısı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonda teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Teğmen Recep Erdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çimen, mesajında, Diyarbakır'dan gelen acı bir haberle yüreklerinin dağlandığını belirtti.

Milletin, vatanın can ve mal güvenliği, emniyeti için gece gündüz demeden, bin bir zorlukla görev yapan güvenlik güçlerine Diyarbakır'da PKK'lı hainler tarafından saldırı gerçekleştirildiğini ifade eden Çimen, şunları kaydetti:

"Bu hain saldırıda Gümüşhane Hasköylü Jandarma Teğmen Recep Erdoğan da şahadete erişti. Almış olduğumuz bu haber yüreğimizi dağladı. Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bu alçak PKK'lı hainler asla emellerine ulaşamayacaklar. Şehitlerimizin katilleri bulunup bu alçakça saldırının hesabı, teröristlerden mutlaka sorulacaktır. Söz konusu alçakça saldıra şehit olan yiğit vatan evladı Erdoğan ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza sabır ve metanet diliyorum."