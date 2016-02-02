Organik ürünlere talepte büyük artış

Organik ürünlere ilgi ve talep tüm dünyada artıyor. Türkiye’deki üretim miktarlarına baktığımızda organiğe geçiş süreci ürünleri dahil, 2002’de 310.000 ton olan toplam üretim, 2014’te 1.642.000 tona çıkmış yani % 430’luk bir artış söz konusu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre; 2002’de çiftçi sayısı 12.428 iken bugün 70.000’ i aşmış durumda. 2014 ihracat verileri 79 milyon dolara ulaştı. Ürün çeşitliliği de 2013 verilerine göre 213’e yükseldi. IFOAM ve FIBL’in 2014 raporuna göre; Türkiye organik tarım arazisi artışı gösteren 81 ülke arasında da 4. sırada. TUİK 2014 verilerine göre; toplam tarım alanı 23.939.000 hektar alan, organik tarım alanı ise (doğadan toplama hariç) 490.000 hektar. Bu verilere göre, organik tarım yapılan alanların toplam tarım alanlarına oranı % 2.

Ekolojik Pazarlar’la organik sektör de büyüyor

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından 2006 Haziran’ında İstanbul’da, Şişli - Feriköy ile başlatılan % 100 Ekolojik Pazarlar projesi, ekolojik tarım ve ürünlerinin Türk toplumu tarafından tanınması ve iç pazarda talep oluşmasında öncü olmuştur.

Bugün 3’ü mevsimsel olarak açılıp kapanan, toplam 17 organik pazardan 7’si %100 Ekolojik Pazar markası ve standartları altında yürütülmektedir. %100 Ekolojik Pazarlar; İstanbul’da Şişli, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Kartal; Kayseri’de Kocasinan ve Talas % 100 Ekolojik Pazarlardır.

%100 Ekolojik Pazarlarla birlikte iç pazara yönelik üretim, çeşit, miktar ve kalite arttı. Türkiye, organik et ve türevleri, süt türevi ürünler, yerli kozmetik ürünler, birçok gurme ürün, ithal kozmetikler, çikolatalar, ekolojik temizlik malzemeleri, helva, çörekotu gibi bitkisel yağlar vs. ile bu proje sonrasında tanışabildi.

Türkiye’nin ilk organik pazarı olan Şişli %100 Ekolojik Pazar ilk gün 48 tezgahla başladı. Bugün kahvaltı ve yemek sunan tezgâhlar hariç, organik gıda ve ürün satan 71 tezgâh sahibiyle Türkiye’de ilk olmanın ötesinde, aynı zamanda en büyük ekolojik pazarı konumunda. İlk bir yıl 3-5 ton civarında olan haftalık taze sebze-meyve satışları bugün, haftalık 14 ton.



Buğday Derneği tarafından hazırlanan veri kayıt ve takip programı sayesinde üretici ve ürünlere ait verilere kolaylıkla ulaşmak mümkün. Bu sistem sayesinde Şişli %100 Ekolojik Pazar’da bir yılda toplam 700 ton taze sebze ve meyvenin satıldığını söyleyebiliyoruz. İstanbul’da, Anadolu Yakasında hizmet veren Kartal % 100 Ekolojik Pazarı da 2015 yılında, bir önceki yıla göre % 26.48’ lik artış göstererek yıllık sebze-meyve satışını 271 tona yükseltti. Yine aynı kayıt ve veri sistemine göre Kayseri’de sezonluk olarak hizmet veren iki ekolojik pazarda da satışlar geçen yıla oranla yüzde 26 oranında artış gösterdi. Sezonluk olarak 15 hafta açık kalan Talas ve Kocasinan %100 Ekolojik Pazarların toplam satışı 2015’ te, 240 ton olarak gerçekleşti.

Dünyada da yükselen trend: Organik

*2014 yılında Almanya organik pazarı %4.8 oranında arttı.

*2014 yılında ABD’deki organik pazar %11 artışla, 35.9 milyar dolar değerine ulaştı. Organik Ticaret Birliği’nin (OTA) ABD organik satışlarını ilk kez araştırdığı 1997 yılına kıyasla, pazar 10 kat artış göstermiş.

*Fransa’da organik gıdaya çok talep var ve pazar sürekli büyüme yaşıyor. Önceki yıla kıyasla satışlar 2014 yılında %10 arttı. 10 tüketiciden 9’u en azından ara sıra organik ürünler almayı tercih ederken, 6’sı ise ayda bir tercihini bu yönde kullanıyor. Bu talebe yetişmek için, artan sayıda çiftçi organik üretime geçiyor.

*Danimarka’da satın alınan her dördüncü havuç ve her dördüncü litre süt organik.

*2014 yılında İsveç organik pazarı %5.6’lık bir pazar payına erişti. En fazla talep meyve ve sebze ürün grubunda oldu.

*2014 yılında İsviçre organik pazarı %7.5 arttı. Böylece organik ürünlerde kişi başına düşen tüketim 269 İsviçre frangına (2013'te 223 avro) yükseldi. Bu, Avrupa’daki en yüksek rakam. Ülkede dağlık bölgedeki 5 hektar alandan biri, organik olarak işleniyor.