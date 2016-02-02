2 bin 500 rakımda su şebeke arızası giderildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de kar kalınlığının 3 metreyi bulunduğu 2 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda, arızalanan içme suyu şebekesi, ekiplerin özverili çalışmasıyla onarıldı.

Kentte içme sularının çamurlu akması üzerine belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, arızanın Berçelan Yaylası'nda meydana geldiğini tespit etti.

İki gün önce arıza yerine gitmeye çalışan ekipler, kardan dolayı bölgeye ulaşamayınca geri dönmek zorunda kaldı. Ardından ekiplerin bölgeye ulaşması için belediye ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince ortak çalışma başlatıldı. Ekiplerin bölgeye ulaşabilmesi için İl Özel İdaresine ait rotatif ve diğer iş makineleri metrelerce karın bulunduğu yolu ulaşıma açtı.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede yürütülen 4 saatlik çalışmanın ardından ekipler, arızanın olduğu bölgeye ulaşarak kar ve soğuk havaya rağmen arızayı giderdi.