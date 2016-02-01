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Hakkari'de bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Hakkari'de bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Hakkari'de bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
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- Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde bazı alanların 3-17 Şubat tarihlerinde, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırlarında faaliyet gösteren terör örgütlerinin son zamanlarda gerçekleştirdiği eylemlerin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi.

Eylemler sonucunda vatandaşların, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı vurgulanan açıklamada, günlük hayatı olumsuz etkilenen vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığı kaydedildi.

Öncelikle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ile milletin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması amacıyla bölgede emniyet ve asayişin temini için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü önlemin alındığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Şemdinli ilçesinde bulunan, Kurigan Tepe, Bermeş Tepe, Hale Tepe, Hezir Bölgesi, Uzuntarla Mahallesi doğusu, Günyazı köyü, Olgunlar Mahallesi, Yeşilöz Mahallesi kuzeydoğusu, Sarıca Mahallesi, Kayalar köyü batısı, Seçkin Mahallesi güneybatısı, Kırmızı Toprak güneyi arasında kalan bölge, Güneydağı doğu kısmı bölgesi Gökçetaş Mahallesi kuzeyi, Bölek Mahallesi doğusu, Sınırçeşme Tepe güneyi arasında kalan bölge, Geniş Tepe bölgesi, Akçimen Tepe kuzeyi, Kelek Tepe, Yukarıyiğitler, Aşağıyiğitler doğusu, Gomani Tepe güneyi, Üçgöze, Küplüce, Karakoç mahalleleri batısı arasında kalan bölge, Ginse Tepe, Efkar Tepe, Kızga Tepe bölgesi, Şemdinli ilçesi batısı, Altınsu güneyi, Çamlıca doğusu arasında kalan bölge, Sarıselek-Koçkayalığı bölgesi, Kütüklük mahallesi kuzeyi, Gelişen Mahallesi, Ulaşlı Mahallesi, Ortaklar köyü doğusu, Örencik Mahallesi, Güleç Mahallesi güneyi, 3180 rakımlı tepe Karadağ arasında kalan bölge, Laddağı-Tahtakaya bölgesi, Kadeşli Yaylası, Süngütepe kuzeyi, Ortaklar köyü batısı, Hulisi Dağı güneyi, Leylek Dağı güneydoğusu arasında kalan bölge, Kürü Tepe, Beyaztoprak Tepe Bölgesi, Şemdinli Çayı kuzeyinde kalan Beyaztepe bölgesi, Kesikkaya Tepe bölgesi, Uslu Mahallesi doğusu, Beğendik Mahallesi kuzeyi, Süngütepe güneyi arasında kalan bölge, Sivri Tepe bölgesi, Beğendik Mahallesi doğusu ile Gelişen köyü, Aralık Mahallesi batısı arasında kalan bölge, Sersüviski doğusu bölgesi, Yaylapınar Köyü kuzeyi, Kırmızı Tepe batısı, Boğazköy güneyi, Sersivüski Tepe doğusu arasında kalan bölge, Korsila Tepe bölgesi, Tütünlü köyü kuzeyi, Güzelkaya Mahallesi, Zorgeçit Mahallesi güneyi arasında kalan bölge, Küneberek Tepe, Beyazdağ bölgesi, Zorgeçit Mahallesi kuzeyi, Çamlıca Mahallesi kuzeybatısı, Küneberek Dağı güneyi, Gorita Mahallesi, Dinerdağı Mahallesi, Çubuklu köyü doğusu arasında kalan bölge, Karakol Tepe, Siyahtaş Tepe, Beyaz Tepe bölgesi, Çalışkan, Üstünağaç, Tekeli mahalleleri batısı, Sönük Tepe, Gölüstü mevki kuzeyi, Siyahtaş güneyi arasında kalan bölge, Menader Tepe, Kalereş Tepe bölgesi, Keşpele mevki, Siyahtaş kuzeyi, Alen köyü batısı, Erikli Mahallesi güneyi, Sarıca Mahallesi doğusu arasında kalan bölge, Kola Deresi, Kırçimenlik Tepe, Bulanık Tepe uzanımı hattı bölgesi, Alan köyü, Yukarıkayalar, Seçkin, Erdemir, Soğuksu, Tuğlu, Seve mahalleleriyle İran sınırı arasında kalan bölge, Köprü Tepe bölgesi, Aralık ile Durak mahallesi arasında kalan bölge, Nizar Tepe bölgesi, Durak, Mıraba ve Kurtali mahalleleri arasında kalan bölge, Akpınar Dağı bölgesi, Otlu, İncetaş, Alçakyer, Sersüviski tepeleriyle Akpınar Dağı arasında kalan bölge, Dolaylı Tepe, Çeşme Tepe, Çeşme Tepe, Dolaylı Tepe, Ormanlı Tepe ve Melik Tepe batısı arasında kalan bölge, Hezir bölgesi, Dericatan Sırtı, Biz Tepe, Rezak Sırtı, Kuyruklu Tepe, 803 Rakımlı Tepe, Eşe Tepe arasında kalan bölge, Mehendi bölgesi, Aslan Dağı güneyi, Beyyurdu batısı, 2148 Rakımlı Tepe batısı, Akpınar Dağı batısı, Leylek Dağı kuzeyi, Verimsiz Toprak mevki ve Herki Deresi doğusu arasında kalan bölge, Aktütün Mahallesi, Dereyanı Mahallesi, Konur köyü, Uğuraçan köyü ve Yeşilbayır Mahallesi yerleşim birimleri hariç.

Çukurca ilçesinde ise Çığlı-Üzümlü özel güvenlik bölgesi, Başpınar, Şen Tepe, Kavgayeri Tepe, Avuş Tepe, Baski Dağı, Sitine Tepe, Seribayırı Sırtı, Tepeşin Tepe, Taşlı Tepe, Haniş Bayırı, Beruş Sırtı, Soğukpınar, Kirman Sırtı, Çayır Dağı, Meydan Dağı, Tahtasırtı, Gülmüş Dağı, Düztepe, Avuçpınarları, Çıplak Sırtı, Sırameşe Pınarları, Öküzöldü, Kemer Dağı, Gündek Dağı, Serani Sırtı, Başpınar arasında kalan bölge, Kazan Vadisi özel güvenlik bölgesi, Taşlık, Uzundağ, İzme Dağı, Uzundere köyü, Çağlayan köyü, Çayırlı köyü, Sevbaş Yaylası, Çukurca ilçesi, Narlı köyü, Çevizli köyü, Kayalık köyü, Köprülü köyü ve Geçimli köyü arasında kalan bölge.

Yüksekova ve Şemdinli ilçesi sınırlarında bulunan, güney bölgesi, Kamışlık köyü, Beşpınar köyü, Karabağ köyü, Yürekli köyü, Kırmızı Yayla bölgesi, Kanirahank Mahallesi, Beyaz Tepe, Korgan köyü güneyi, Tuz Tepe, Kilise Mahallesi, Çimentepe güneyi, Derabi Mahallesi kuzeyi, Öncü Mahallesi batısı, Düzhark mevki, Meydantepe güneyi, Yeşilbayır köyü kuzeyi, Nugaylan Tepe, Aktütün köyü kuzey batısı, Herki Deresi doğusu, Üzümkıran köyü batısı, Ömerkuyusu Tepe, Beravyi Pınar mevki güneyi, Dolavatin Tepe güneyi, Şeyhmaman Geçiti, Ünlüce mevki, Binlis Tepe, Hisar Dağları, Güney Mahallesi, Gelük Yaylası, Rejgar Dağı, Berkal Dağı, Hangikaya Tepe, Buzul Dağı, Dağlıca Güneyi, Kılavuz Mahallesi güneyi, Çayırlı Mahallesi güneyi, Korucuk Mahallesi güneyi, Gürkavak Mahallesi güneyi, Tokağaç Mahallesi güneyi, Geçkan Mahallesi güneyi, Beşpınar Mahallesi güneyi, Karadağ Mahallesi güneyi, Yürekli Mahallesi güneyi, Güzelkonak Köyü batısı kuzeyi arasında kalan bölge, kuzey bölgesi, Ortaklar Mahallesi kuzeyi, Buzul Dağı, Beyaz Dağ, Büyükçiftlik köyü batısı, Kamışlık köyü batısı, Tokağaç Mahallesi kuzeyi, İkizlen Mahallesi kuzeyi, Ortakçı Mahallesi kuzeyi, Mezra Mahallesi kuzeyi, Gürkavak köyü kuzeyi, Hazyan Mahallesi batısı, Taşyazı Mahallesi doğusu, Yukarı Tarlacık Mahallesi kuzeyi, Erbaş Mahallesi batısı, Köşk Önü kuzeyi, Pınargözü Doğusu, Kışlacık Mahallesi kuzeyi, İnceyol Mahallesi batısı, Sürekli Mahallesi batısı, Yeşiltaş kuzeyi, Çubuklu kuzeyi, Balkaya ve Ortaklar kuzeyi arasında kalan bölge, 3 - 17 Şubat 2016 tarihlerinde 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."


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