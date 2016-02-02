Hakkari'de çatıdan düşen kar otomobili kullanılamaz hale getirdi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de çatıdan kar kütlelerinin düşmesi sonucu park halindeki bir otomobili kullanılamaz hale geldi.
Kentte yoğun kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken, çatılar da biriken kar ve buz kütleleri tehlike saçıyor.
İl merkezindeki Kayacan Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın çatısında biriken karlar, binanın önüne park edilen ve henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 LZ 3529 plakalı otomobilin üzerine düştü.
Kar düşmesi sonucu can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.