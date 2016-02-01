Bayırbucak bölgesinden kaçanlar Türkiye'ye sığınıyor

HATAY (AA) - Hatay Valisi Ercan Topaca, Bayırbucak Türkmen bölgesinden 29 Ocak'tan bugüne kadar tahliye ettikleri kişi sayısının 4 bin 19 olduğunu söyledi.

Vali Topaca, Vali Yardımcısı Orhan Mardinli, Yayladağı Kaymakamı Alparslan Altınışık, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Turgay Aras ve diğer yetkililerle Yayladağı 2'nci Kokaklama Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, Bayırbucak Türkmen bölgesinden Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bayırbucak Türkmen bölgesindeki Yamadı kampından Hatay'a getirilerek, kayıtları yapılan, parmak izleri alınan ve kimliklerinin verilmesiyle birlikte tahliye edilen Suriyeli sayısının 4 bin 19 olduğunu ifade eden Topaca, şöyle devam etti:

"Bayırbucak bölgesinden yapılan tahliye işlemleriyle ilgili 29 Ocak'tan bugün akşam 17:30 itibariyle şu ana kadar tahliye ettiğimiz kişi sayısı 4 bin 19'dur. Tabi bunun öncesinde de bazı tahliyeler olmuştu. Özellikle 24 Kasım'daki uçak düşürülmesi hadisesinden sonra da girişler olmuştu. O dönemde de yaklaşık bin 675 kişi almıştık. Onları da dahil ettiğimiz zaman toplam 5 bin 694 kişiyi ülkemize kabul ettik, girişlerini yaptık ve yerleştirme işlemleri devam ediyor. Gelen misafirlerimizi kayıt kabul işleminden sonra birkaç noktaya yerleştiriyoruz. Bir kısmını kendi beyanları üzerine akrabası, tanıdığı, yakını olan veya bireysel anlamda kalabilecek yeri, ikamet imkanı olanlara izin veriliyor ve kendi imkanlarıyla konaklıyor. Kendi imkanlarıyla konaklama imkanları olmayanları dün akşam 200 kişiyi Suruç'taki kampa naklettik. 40 aileyi Güveççi Çadırkent alanına sınırımızın sıfır noktasında yakın bir yerde ve yaklaşık bin 700 çadıra kadar kapasitesi olan yavaş yavaş yerleştirdiğimiz her türlü elektrik, su, tuvalet banyo gibi altyapı imkanlarını da peyder pey hazırladığımız çadırkentte yerleştirmeye başlamış bulunuyoruz. İnşallah yarın ilk etapta buradaki değişik yerlerde mevcut çadırkentteki tanıdıklarına misafir olmuş 300 civarındaki aileyi yarın oraya nakledeceğiz. Yine bir taraftan bu akşam bir kısım aileyi Şanlıurfa ilimizde bulunan Suruç kamp merkezine göndereceğiz."

Topaca, tahliye işlemlerinin gece geç vakitlere kadar devam ettiğini ve çok geniş bir ekiple çalıştıklarını kaydetti.

Tahliye işlemlerinin sorun yaşanmadan, kimsenin mağdur edilmeden sorunsuz bir operasyon gerçekleştirmek istediklerinin altını çizen Topaca, "Misafirlerimiz zaman zaman bekliyor. Operasyonlarda bazı aksamalar olabiliyor. Onların da göstermiş oldukları sabır ve hoşgörüye misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Topaca, gün içinde Yamadı kampından 970 kişinin naklinin yapıldığını ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar sayının bin 500'e kadar çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Bu gece Yamadı bölgesindeki alım işlemlerini bitirmeyi planladıklarını da belirten Topaca, şunları kaydetti:

"Yarından itibaren Yamadı transferini durduracağız. Güveççi bölgesinin karşısında beklemekte olan bir miktar misafirimiz var. Onun da 2 bin 500-3 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Onların da aynı şekilde kayıtları yapıldıktan sonra Şanlıurfa'daki Suruç Konteynır Merkezine inşallah birkaç gün içerinde sevkiyatını yapmayı planlıyoruz. Devletimizin bir politikası var. Sıcak bir çatışma varsa insani bir durum varsa her zaman alıma devam ediyoruz. Ancak bizim de aldığımız insanları belli standartlarda misafir etmemiz gerekiyor. O hazırlıklar yapıldıkça da alımlar devam edebilir. Tabi bu sınırımız sürekli açık, herkes istediği gibi geçiyor, geliyor, gidiyor gibi anlaşılmasın hiçbir şekilde kontrolsüz, kimlik kayıtlarını almadan, parmak izlerini almadan hükümetimizin aldığı son karardan sonra kimseyi almıyoruz. Bu Türkmen de olsa Arap kökenli de olsa ülkemizin güvenliği vatandaşlarımızın güvenliği hepsinin üstündedir. Dolayısıyla güvenlik zaafiyeti yaratacak hiçbir harekete izin vermiyoruz. O anlamda tedbirlerimizi alıyoruz."

Topaca, yarından itibaren Türkiye'ye kabul edilen Suriyelilere ait otomobillerin de gerekli gümrük işlemlerinin yapılmasının ardından alınmaya başlanacağını sözlerine ekledi.

Öt yandan basın mensuplarına, Yayladağı 2. Konaklama Tesisleri bahçesinde bulunan ve Suriye'den gelenleri kimlik ve parmak izi bilgilerinin alındığı AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'nin de tanıtımı yapıldı.