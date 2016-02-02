Bayırbucak Türkmenlerine yardım

HATAY (AA) - Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle Bayırbucak bölgesine yaptığı saldırılardan kaçanlara yardımlar sürüyor.

Hatay Valiliği koordinesinde Türkiye'nin değişik illerinden gelen yardım malzemeleri, saldırılar nedeniyle Türkiye sınırı yakınında güvenli bölgelere yerleşen Bayırbucak Türkmenlerine ulaştırılıyor.



Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, önceki gün Bayırbucak Türkmenlerine 11 bin 456 konserve, 2 bin ekmek, 50 battaniye, 5 bin 256 helva ve bisküvi, 901 kilogram muhtelif gıda, 6 bin 554 litre su, bin muhtelif giysi ve 10 bin kahvaltılık yardımında bulunulduğu bildirildi.