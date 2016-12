Bu ilçede Suriyeliler nüfusun 3 katı

HATAY (AA) - ERDAL TÜRKOĞLU - Suriyelilerin Türkiye'ye kabul edildiği ilk yer olan 6 bin nüfuslu Hatay'ın Yayladağı ilçesi, yaklaşık 5 yıldır nüfusunun 3 katı Suriyeli barındırıyor. Türkiye'nin en güney noktasında 3 tarafı Suriye sınırıyla çevrili Yayladağı ilçesi, Suriyelilerin Türkiye'ye ilk olarak alındığı 29 Nisan 2011 tarihinden bu yana Suriyelileri misafir ediyor. Merkezindeki nüfusu 6 bin olan ilçede halk, ilk günden bu yana Suriyelilerle bir arada yaşıyor. Birçoğu ev kirası bile almayan Yayladağılılar, onlarla komşuluk edip yemeklerini paylaşıyorlar.Bayırbucak Türkmen bölgesiyle komşu olan ilçedeki hemen her sokakta bir Suriyeli aile görmek de mümkün. Çatışmaların yaşandığı Türkmendağı'ndaki patlama sesleri Yayladağı ilçesinin her noktasından da duyuluyor.-"Zulme sessiz kalamayız"Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Suriye'deki iç savaşın 5 yıldır tüm acılarıyla devam ettiğini kaydetti. İlçe olarak hemen yanı başılarındaki zulme sessiz kalamayacaklarını belirten Kalkan, şöyle devam etti: "İlçe halkımız, Suriye'deki Esed zulmü başladığından bu tarafa 5 yıldır Suriye'den gelen misafirlerimize bakmakta, onları ağırlamakta, hatta evlerini paylaşmakta, sofralarını paylaşmaktadır. Onların ellerinden geldiği kadar bütün ihtiyaçlarını karşılamakta, bütün olanca misafirperverliğini göstermekte. Hemen yanı başımızda olan bu kardeşlerimiz Türkmen olsun Arap olsun, dindaşlarımız zor durumda kalmış bize sığınmışlar. Çünkü Türkiye bu coğrafyada sığınabilinecek tek liman. Bu insanların, inananların, mazlumların, zulme uğrayanların, sığınabileceği tek liman.Yayladağı da bu sınır kapısından limana giriş kapısı." Kalkan, Yayladağı ve Yayladağlıların gereğinden fazla misafirperverlik yapmaya çalıştığını ifade ederek, ilçe nüfuslarının 6 bin, Suriyelilerin ise 20 binden fazla olduğunu vurguladı.Rusya'nın savaşa katılmasının ardından bölge de durumun daha da zorlaştığını dile getiren Kalkan, "Yeni insanlarda geliyor. Onlara da kapımız sonuna kadar açık. İnsanlarımızın yanı sıra devletimiz de elinden geleni yapıyor. Temennimiz bir an önce savaşın bitmesi ve evlerine dönmeleridir" dedi. - Evini de aşını da paylaştı Evinin kapısını Suriyelilere açanlar arasında Güçlü ailesi de yer alıyor. Türkiye'ye 4 yıl önce sığınan 7 kişilik Hassun ailesini yanlarına alan aile, bugüne kadar ev kirası dahi talep etmemiş. Evin tüm eşyalarını da kendileri karşılayan hayırsever aile, mutfak ihtiyaçlarının yanı sıra elektrik, su parasını da ödüyor. Tarım ve hayvancılıkla geçinen aile, onları da kendi aile bireyleri gibi görüyor. Güçlü ailesinin evini açtığı Türkmen kadın Fatma Hassun, 4 yıl önce Türkmendağı'ndaki bombardımandan kaçarak Yayladağı'na geldiklerini belirtti. Birkaç gün yakınlarının yanında kaldıklarını, daha sonra ev aradıklarını kaydeden Hassun, "Allah bu aileyi karşımıza çıkarttı. Bize iki odalı evini verdi. Para almıyorlar. Üstüne tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Yemeklerini ve acılarımızı paylaşıyor. Allah onlardan ve Türk devletinden razı olsun" diye konuştu. Kendileri gibi birçok aileye Yayladağılıların sahip çıktığını dile getiren Türkmen kadın, böyle bir ülkede oldukları için çok şanslı olduklarını sözlerine ekledi.