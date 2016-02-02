Dörtyol'da işçilere mesleki yeterlilik belgeleri verildi

HATAY (AA) - Dörtyol Mesleki Eğitim Merkezi'nce sanayide çalışan işçilere yönelik kursu tamamlayanlara yeterlilik belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Dörtyol Kaymakamı Recep Soytürk, Dörtyol Mesleki Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende yaptığı konuşmada Dörtyol Mesleki Eğitim Merkezi ile İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR) ile yapılan protokolle fabrikada çalışan işçilerin eğitime tabi tutulduğu ve kursu tamamlayanlara kalfalık ve ustalık belgelerinin verildiğini belirtti.

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu da konuşmasında çıkarılan 6645 sayılı Torba Yasa'da değişiklik yapılmasının ardından çalışanlara yaptıkları işle ilgili mesleki yeterlilik belgeleri edinmelerinin zorunlu hale getirildiğini hatırlatarak uygulamanın bölgede ilk meyvesini verdiğini kaydetti.

Dörtyol Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Erhan Akı, kursa katılan 830 işçinin belge almaya hak kazandığını ve eğitimlerin devam edeceğini aktardı.

Konuşmaların ardından kursta başarılı olan işçilere belgeleri verildi.