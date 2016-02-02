Hatay'da kaçak silah operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde kaçak silah ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin ev ve arabalarında yapılan aramada 1 kalaşnikof tüfek, 1 G-1 marka otomatik tüfek, 1 mavzer tabir edilen tüfek, 3 değişik çap ve markalarda tabanca, 10 tabanca şarjörü, 4 otomatik tüfeğe ait şarjör, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 patlayıcı fünye, 588 değişik çaplarda otomatik tüfek ve tabanca mermisi, 2 otomatik tüfek dürbünü, 1 el dürbünü ve 1 çelik jop ele geçirildi.
Emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan 2'si mahkemece tutuklanırken diğer zanlı hakkında yurt dışına çıkma yasağı ve denetimli serbestlik kararı verildi.