Hatay'da uyuşturucu operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 415 bin 74 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 30 Ocak Cumartesi günü ilçedeki bir ev ve iş yerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisini aldı.Bunun üzerine belirlenen iki adrese de operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, bir çanta içerisinde ve gemilerin motor bölümünde kullanılan 7 ayrı piston yatağının içine gizlenmiş toplam 415 bin 74 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.Olayla ilgili biri Türk ikisi Suriye 3 kişi gözaltına alındı.Öte yandan, operasyonun basınla paylaşılan görüntülerinde, eve baskın düzenleyen ekiplerin, piston yatağındaki hapları çıkarmak için demir kesici alet kullandığı görülüyor.

