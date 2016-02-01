Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 75 yaşındaki Kore Gazisi Bahşi Vardı'nın cenazesi düzenlenen törenle defnedildi.
Tedavi gördüğü Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Vardı, Muşlu Tepesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Kırıkhan Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Vardı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Erhan Mumcuoğlu, askeri yetkiler, gaziler ve vatandaşlar katıldı.