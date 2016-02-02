Payas'ta kentsel dönüşüm çalışmaları

HATAY (AA) - Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, ilçede ilk etapta 2 mahallede 9 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamına alındığını belirtti.

Altan, Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi'nde düzenlenen kentsel dönüşüm bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada alt yapısı tamamlanmış ilçenin üst yapısına ağırlık verilerek siluetinin değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin birçok şehrinden göç alan ilçede gecekondulaşma oranının yüksek olduğunu ifade eden Altan, şunları söyledi:

"Payas yenilenmek için gün sayıyor. İlçenin alt yapısını tamamlayarak mükemmel hale getirdik. Artık şehrimizin üst yapısına önem vererek siluetini değiştirecek olan kentsel dönüşüm çalışmalarına başlıyoruz. İlk etapta İstiklal ve Karbeyaz mahallelerinde 9 bin konutu kapsayan kentsel dönüşüme başlanacak. 1970'li yıllarda İSDEMİR'e çalışmak için Türkiye'nin birçok yerinden gelen vatandaşlar ilçede gecekondulaşmaya sebep oldu. Artık bunları kaldırıyoruz. Payas'ın çehresi değişecek ve bunlara kısa vadede çözüme kavuşturacağız."

Altan, bir yıl içinde kentsel dönüşüm kapsamına alınan hak sahipleriyle görüşüleceğini ve çalışmaların en kısa sürede başlayacağını kaydetti.

Toplantıya Payas Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, AK Parti Payas İlçe Başkanı Cihangir Yıldırım, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.