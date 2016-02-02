Şehitlerimizi uğurluyoruz

HATAY (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristlere yönelik operasyonlarda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Şerbetçi (27), memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şerbetçi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Antakya Mezarlık Kompleksine getirildi.
Burada yapılan törene bazı milletvekilleri, Hatay Valisi Ercan Topaca, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şerbetçi'nin cenazesi, ikindi namazına müteakip İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Antakya Şehitliği'ne defnedildi.
Çok sayıda vatandaşın ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldığı törende, teröre lanet sloganları atıldı.
Cenazede anne Filiz Şerbetçi, güçlükle ayakta dururken, baba Mehmet Şerbetçi'nin metanetini koruduğu gözlendi. Şehidin 12 yaşındaki otizm hastası kardeşi Ömer'in de babasına sarıldığı görüldü.