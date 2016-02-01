Sur'daki terör operasyonu

HATAY (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristlere yönelik operasyonlarda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Şerbetçi'nin (27) Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.

İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, şehidin Akasya Mahallesi Subaşı Apartmanında ikamet eden babası Mehmet (53) ve annesi Filiz (45) Şerbetçi'ye acı haberi güçlükle verdi. Acı haberi verilmesinin ardından şehidin baba evine Türk Bayrağı asıldı.

Oğlunun şehit olduğu haberini aldıktan sonra fenalaşan anne Filiz Şerbetçi'ye 112 Acil Servis ekibi müdahale etti. Baba Mehmet Şerbetçi ise yakınlarının taziyelerini kabul etti.

Baba Mehmet Şerbetçi, gazetecilere akşam saatlerinde muhtarın kendisini aradığını ve oğlunun şehit olabileceği ihtimalinden şüphelendiğini söyledi.

Bunun üzerine önce polisi ve jandarmayı daha sonra da Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığını telefonla arayarak oğlundan haber almaya çalıştığını dile getiren Şerbetçi, internetten haberlere bakarak şüphesinin giderek arttığını söyledi.

Ardından iş yerini erken kapatarak eve gelen baba Şerbetçi, kapısının çaldığını ve jandarma ekiplerinin oğlunun şehit haberini kendisine verdiğini belirtti.

- "Mobilyasını, eşyalarını almıştık. İzne geldiğinde kız bakacaktık ona"

Oğluyla en son iki gün önce görüştüğünü ifade eden Şerbetçi, "Oğlumla cumartesi günü telefonda konuştuk. Geçen çarşamba bölük komutanının ve silah arkadaşlarının şehit olduğunu ve onların cenaze törenine katıldığını anlattı bana. Hatta kendi acısını sosyal paylaşım sitesinden de paylaşmıştı. 'Komutanım gitti, arkadaşlarım gitti, sıra kimde?' diye sormuş. Mobilyasını, eşyalarını almıştık. İzne geldiğinde kız bakacaktık ona, nişanlayacaktık" diye konuştu.

Şehidin 12 yaşında bir kardeşi olduğu ve kardeşinin otizm hastası olduğu öğrenildi.