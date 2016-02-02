Tek göz odada hayata aynı gün "merhaba" dediler

HATAY (AA) - CEM GENCO - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli iki anne, bir arada kaldıkları tek odalı evde aynı gün biri ikiz üç bebek dünyaya getirdi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığınan Suriyeli aileler, Türkiye'de dünyaya getirdikleri bebeklerini vatan hasretiyle büyütüyor. Suriye'deki savaşın bir an önce son bulup çocuklarını ait oldukları vatanlarında büyütmek isteyen aileler, bu isteklerinin gerçekleşmesi için her gün dua ediyor.

Hama kentinden yaklaşık 3 yıl önce Türkiye'ye gelen ve Reyhanlı'daki tek odalı evde bir arada yaşayan 20 yaşındaki Nesrin Gilif ile 19 yaşındaki Behiya Gasim'in aynı gün doğan biri ikiz, üç bebeği de vatanlarından uzakta dünyaya gelen binlerce Suriyeli çocuktan oldu.

AA muhabirine, ilk çocuklarını vatanlarından ayrı kucaklarına almanın mutluluğunu ve hüznünü bir arada yaşadığını anlatan annelerden Gilif, ülkesinde bitmek bilmeyen savaştan kaçıp Türkiye'ye sığındıklarını söyledi.

Gilif, çok sayıda yakınlarını savaşta kaybettiklerini bildirerek, "Ülkemizde tutunacak dalımız kalmadı. Eşimle birlikte daha önceden Reyhanlı'ya gelen akrabamızın yanına yerleştik ve burada ilk çocuğumuz dünyaya geldi. Adını Hüseyin koyduk. Bundan sonra onun geleceği için çabalayacağım" dedi.

Eşi henüz çalışmadığı için bebekleri Hüseyin'in bakım masraflarını karşılayamadıklarını kaydeden anne Gilif, kendilerine uzanacak bir yardım eli beklediklerini sözlerine ekledi.

- İkizlerine Recep Tayyip Erdoğan ve Emin ismini koydu

Gilif ailesiyle aynı evi paylaşan diğer anne Behiya Gasim ise dünyaya getirdiği ikizlerinden birine Recep Tayyip Erdoğan, diğerine Emin isimini verdiklerini söyledi.

Tek göz odada yeni doğan 3 bebeğe bakmanın zor olduğunu ifade eden Gasim, bebekleri için özellikle mamaya, beze ve kıyafete ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Gasim, komşularının yardımıyla bebeklerinin bakımını zor şartlarda sürdürdüklerine değinerek, yardım çağrılarına ses verilmesini istedi.