Tır evin üzerine düştü

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kontrolden çıkan tır, bir evin üzerine düştü.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 RV 959 plakalı tır, Mimar Sinan Mahallesi Ceviz Yokuşu mevkisinde, önce şarampole devrildi, ardından yol kenarındaki bariyerleri aşarak, Burhan Bedo'ya ait evin üzerine düştü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, tır ve üzerine düştüğü ev hasar gördü.
Bu arada tır sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Öte yandan, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, kaza sonrası olay yerinde inceleme yaparak kazada zarar gören ev sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.