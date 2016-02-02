Yayladağı sınırına gelen Suriyeli ailelerin Türkiye'ye alınması

HATAY (AA) - Esed güçleri ve Rusya'nın Türkmendağı'na düzenlediği saldırılardan kaçıp Yayladağı sınırına gelen Suriyelilerin, 5 günden bu yana Türkiye'ye alınmasına devam ediliyor.

Sınırdan otobüs ve minibüslerle alınan ailelerin Yayladağı YİBO çadır kentinde sağlık kontrolü, parmak izi ve kayıt işlemleri yapılıyor.

AFAD, göç idaresi ve sağlık personelleri tarafından işlemleri yapılan aileler, yeniden araçlara bindirilerek, yeni yapılan Güveççi kampı ile Şanlıurfa'daki Suruç kampına gönderiliyor.

Gelen ailelerden bazıları kendi istekleriyle yakınlarının yanına giderken, 200 aile ise sınır bölgesine yapılan Güveççi kampına yerleştirildi.

Bu arada, YİBO kampı içerisindeki kayıt merkezlerinde bekleyen Suriyelilerin yorgun olduklarını gözlendi. Türkiye sınırına gelmek için saatlerce yol yürüyen ailelerin ayakkabı ve elbiselerindeki çamurlar göze çarparken, kayıt tırının içinde sıra bekleyen 10 yaşlarındaki bir kız çocuğunun çorapsız giydiği terliğindeki çamur ayakları dikkati çekti.