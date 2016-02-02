14 Şubat planları ve 'aşıklar çıkmazı'

RADİKAL - Artık bütün deniz tarafı odalar tutulmuş, bütün cam kenarı masalar rezerve olmuş, gözde destinasyonların uçak biletleri ateş pahası hale gelmişti.

14 Şubat’ın geldiğini ay değişikliğinden ötürü hatırlayanlardansanız artık birazdan biraz daha fazla geç olmuş olabilir. Ve ne şanssızlık ki bu sene malum gün hafta sonuna denk geliyor. Yani geçiştirmeye müsait bir perşembe ya da salı da değil basbayağı pazar!

ESTHER HOWLAND’A SELAM OLSUN!

Sevgililer Günü’nde hediyeleşme meselesinin Amerika’da kurumsallaşmasını sağlayan, babasının İngiltere’deki bir arkadaşı vasıtasıyla orada gördüğü kartpostalları yeni dünyadaki kendi kırtasiyesine taşıyan ‘Esther Howland’ isimli kadın kapaktaki o kartı da Kadıköy’ü de hiç görmedi. Ama onun altını harladığı bu ateş tüm dünyadaki sevgililerin kalplerini ve ceplerini yakmaya devam ediyor!

‘Aşıklar çıkmazı’ kartpostalın elime geçmesini sağlayan da Türkiye’deki genç bir kadın girişimci Serra Akyüz Gönen. Nevi şahsına münhasır kartpostalları 2012’den beri İkiSatır markasıyla meraklılarıyla buluşturuyor. En büyük hayali bir gün bunları kendi kırtasiyesinde satmak. Peki 14 Şubat’a 12 gün kala plan konusunda elini korkak alıştıranlar o sokağa girer mi? Gelin duruma beraber bakalım!





Aşıklar Çıkmazı- Arka Kapak: Ya Çıkarsa...

14 ŞUBAT REZERVASYONLAR İÇİN ÇOK MU GEÇ?

Elbette birazcık dijital sörf yaptığınızda hâlâ ulaşacağınız ‘14 Şubat’ kampanyaları var! Arama motoruna ‘Eyvah 14 Şubat’ı unutmuşum’ yazmak yaralara bir ölçüde merhem olabilir. Ve fakat bu kampanyalar daha çok şu an düşük sezonunu yaşayan Ege’nin ve Akdeniz’in odalarını bir nebze de olsa sizinle doldurmayı planlayan devasa oteller için geçerli. Hadi bir şekilde internet sitelerinden bir ‘fırsat’ yakalandı ve Olimpiyat Stadı misali 600 odalı o termal tesise gidildi! Peki bu tercih hiç sorgulanmayacak mı sanıyorsunuz? Dönüş yolu kuvvetle muhtemel bahsi geçen statda alınmış bir yenilginin ardından Beşiktaş takım otobüsü gibi olur. En iyi ihtimalle çıt çıkmaz!

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Peki ‘çıkmaz sokaklara’ girmemek girildiyse dahi hızla dönmek için hâlâ yapılabilecek bir şeyler yok mu? Aslında mümkün. O hafta herkesin ‘Leyla ile Mecnun’ olmaya zorlanması güzel paketlendiğinde bugünü kutlamamak için gayet yerinde bir mazeret olabilir aslında. Ama o gün ortalarda olmanız gene de büyük risk taşıdığından bu fikriyatı terfiniz için hayati önemde bir iş toplantısı ya da şirket içi eğitim gibi bir yan ürünle destekleyebilirsiniz. Organizasyonu da 7 Şubat’a ya da 21 Şubat’a taşıyıp hem o ‘sevgi pıtırcıklığı’ baskısından kurtulabilir hem de cüzdanların ay sonuna bir nebze olsun ‘dolgun’ kalmasını sağlayabilirsiniz. O termal otelin hiç görülmemesinden kaynaklığı mutluluktan bahsetmiyorum bile.

HÂLÂ İKNA OLMAYANLAR VARSA…

Bu anlatılan karşısında hâlâ ikna olmayan ve durumu “Daha iki hafta var kardeşim bize restoran mı yok, romantik otel mi yok!” seviyesinde karşılayanlar varsa ve bu değerli kişiler özellikle İstanbul’da ikamet ediyorsa gene ufak bir araştırma marifetiyle sonuca ulaşacaklardır. Mesela, Büyükada’daki oteller pilot bölge olarak seçilebilir! Örnekle somutlaştırmak gerekirse 7’si akşamı için Büyükada’da özel standartlı bir odada kampanyalı olarak 264 liraya konaklanabilirken aynı özellikteki oda 14 Şubat için 1.083 TL değerinde. Tabi bunların oda kahvaltı fiyatları olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Henüz o müthiş romantik akşam yemeğinizi de yemediniz!

RESTORANLARDA İKİ OTURUM FORMÜLÜ

İstanbul’daki bazı restoranlar pazar günü kapalı mesela 'Yeni Lokanta' 14 Şubat için bu kararından vazgeçmiş değil. Cumartesi akşamı içinse birkaç masaları kalmış halihazırda yer bulmanın zor olduğu bir yer. 'Mikla' 14 Şubat’ta açık ve haber yayına hazırlandığı sırada cam kenarında yeri vardı. Mikla ve birçok restoran Sevgililer Günü’nde çift oturum uygulaması yapıyor. Akşam yedi- dokuz buçuk ve dokuz buçuk 12. Sunset de her iki oturum için şu an rezervasyon kabul ediyor.

Doğrusunu söylemek gerekirse mesele sevgi olunca insan bunları çok kıskanmıyor. Birbirine aşkla bakan iki çift göz bir Didem Madak şiiri ve güzel kurulmuş bir sofra da sizi 'aşıklar çıkmazı'ndan çıkarabilir ve kim bilir bu yılın en mutlu çift iki göz odadan hatta o termal otel bile çıkabilir!