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Asena Erkin cipini engelliler bölümüne park etti

Asena Erkin cipini engelliler bölümüne park etti
Asena Erkin cipini engelliler bölümüne park etti
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Asena Erkin, önceki gün yeni cipini Kanyon AVM otoparkının engellilere ayrılan bölümüne park etti. Kimsenin fark etmeyeceğini düşündüğü bu ihlal, objektiften kaçmadı.

Fenerbahçeli Caner Erkin’den geçen hafta boşanan Asena Erkin, tek başına İstanbul gezilerine devam ediyor. Erkin, önceki gün de eşinin boşanma arifesinde kendisine hediye ettiği 2 milyon 700 bin liralık Mercedes cipiyle Kanyon’daydı. Ancak otoparkta büyük bir kural ihlali yaptı.

Bir yılda iki hata

Geçen yıl Porsche’sini bir otoparkın engellilere ayrılan bölümüne park ettiği için tepki çeken Asena Erkin, yine aynı hatayı tekrarladı. Ve otoparkın dolu olduğunu görünce boş yer aramaktansa cipi engelli bölümüne bıraktı. Bu detayın gözden kaçacağını düşünse de, habercilerin durumu fark etmesi çok zaman almadı. (HÜRRİYET)


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