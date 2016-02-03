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Aşkın Ulaş Kaba: 'Aşk tasarlamaktır'

Aşkın Ulaş Kaba: 'Aşk tasarlamaktır'
Aşkın Ulaş Kaba: 'Aşk tasarlamaktır'
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Fotoğraf albümü oluşturmakla başlayan anı saklama yolculuğumuzu bir kitapta toparlayan  Aşkın Ulaş Kaba'ya göre  'Hadi Yapalım Aşkım', bu kitabı birlikte yapacak olan çiftlere ait.

Fotoğraf albümü oluşturmakla başlayan anı saklama yolculuğumuzu bir kitapta toparlayan  Aşkın Ulaş Kaba’ya göre Hadi Yapalım Aşkım, bu kitabı birlikte yapacak olan çiftlere ait.

Son dönemde okuyucuyu da kitabı oluşturma sürecine dâhil eden yayınları daha sık görmeye başladık. Yetişkinler için boyama, çizim, kolaj çalışmalarına ilgi artarken bunların her birine, kendi anılarımız üzerinden yer veren Hadi Yapalım Aşkım, diğerlerinden farklı bir yerde konumlanıyor.  Sevgilinizle ya da sevdiklerinizle birlikte doldurabileceğiniz her türlü yaratıcılığa açık olan kitap Dex  Plus’tan çıktı.

SEVGİLİLERİN BİR ARADA YAPABİLECEKLERİ ETKİNLİKLER
Kitap sevgililerin bir arada yapabilecekleri tasarımsal etkinliklerden oluşuyor. Her sayfada farklı etkinlikler var. Herhangi bir sayfa açıldığında, sol tarafta o sayfada ne yapılacağına dair açıklama bulunurken sağ tarafı boş ve etkinliğin oraya yapılması bekleniyor. Bu etkinliklerde çiftler hem kendi fotoğraflarını  hem konser bileti, ulaşım biletleri vs gibi materyaller kullanarak anılarını çeşitli şekillerde biriktirebilecekleri gibi; ip, çeşitli boyalar, makas, yapraklar, ambalaj kağıtları gibi çok farklı malzemelerle oluşturabilecekleri tasarımsal etkinlikler de bulunuyor.

 

 




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