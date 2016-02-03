Banu Güven caz grubu kurdu konser veriyor!

RADİKAL- Bursa'da düzenlenen Uluslararası Nilüfer 'Caz Tatili' Festivali ile bu haftada birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ece Göksu Quartet, Fun Fatale, Banu Güven Quartet ve Emin Fındıkoğlu+12 cazseverlerle buluşacak.

Festival bugün “Caz benim için en özgür ifade yolu” diyen Ece Göksu Quartet ile haftaya başlangıç yapıyor. Nazım Hikmet Kültürevi’nde yapılacak konser saat 20:00’de başlayacak.

5 Şubat Cuma günü ise Fun Fatale, saat 21.00’de Sanat Mahal’da sahnede olacak.

Haberci kimliğinin yanı sıra caz tutkusunu da sahneye taşıyan Banu Güven, Banu Güven Quartet ile 6 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de 15 Eylül Kıraathanesi’nde sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

7 Şubat Pazar günü ise haftanın kapanışını Türk cazının üstatlarından piyanist ve besteci Emin Fındıkoğlu yapacak. Emin Fındıkoğlu +12 ile saat 20.00’de Eker Meydanı’nda caz severlerle buluşuyor.

Eker Meydan da ücretsiz olarak izlenebilecek konserler, diğer salonların kültür sanat gişelerinde 10.00 TL ila 15.00 TL olarak iki farklı fiyatla müzikseverlerle buluşacak.