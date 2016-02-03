RADİKAL- İstinye Park’taki alışverişi sonrası aracına binen Esmersoy, muhabirleri görünce şaşırdı. Köpeği ile yemek almaya gittiğini söyleyen ünlü sunucu, “Sizi burada göreceğimi ummazdım. Çok pasaklı bir haldeyim ve sizi karşımda görünce şok oldum” şeklinde konuştu. (KELEBEK)
Burcu Esmersoy: Pasaklı bir haldeyim
03/02/2016 08:22
Burcu Esmersoy, önceki akşam İstinye Park'ta görüntülendi. "Çok pasaklı bir haldeyim ve sizi karşımda görünce şok oldum" dedi.
RADİKAL- İstinye Park’taki alışverişi sonrası aracına binen Esmersoy, muhabirleri görünce şaşırdı. Köpeği ile yemek almaya gittiğini söyleyen ünlü sunucu, “Sizi burada göreceğimi ummazdım. Çok pasaklı bir haldeyim ve sizi karşımda görünce şok oldum” şeklinde konuştu. (KELEBEK)