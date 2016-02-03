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Burcu Esmersoy: Pasaklı bir haldeyim

Burcu Esmersoy: Pasaklı bir haldeyim
Burcu Esmersoy: Pasaklı bir haldeyim
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Burcu Esmersoy, önceki akşam İstinye Park'ta görüntülendi. "Çok pasaklı bir haldeyim ve sizi karşımda görünce şok oldum" dedi.

RADİKAL- İstinye Park’taki alışverişi sonrası aracına binen Esmersoy, muhabirleri görünce şaşırdı. Köpeği ile yemek almaya gittiğini söyleyen ünlü sunucu, “Sizi burada göreceğimi ummazdım. Çok pasaklı bir haldeyim ve sizi karşımda görünce şok oldum” şeklinde konuştu.  (KELEBEK)


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