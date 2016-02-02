Buz üstünde nefes kesen mücadele

Geçtiğimiz hafta sonu heyecan tutkunlarının buluşma noktası Finlandiya'nın Jyväskylä kentiydi. Farklı disiplinlerden sporcuları bir araya getiren ve şampiyonanın en uzunu olma özelliğine sahip 630 metrelik parkur üzerinde dört kişilik kapışmalar sonucunda kazananı belli olan Red Bull Crashed Ice, yılın ilk yarışının gerçekleştiği Münih’ten sonra Finlandiya’da da binlerce seyirci topladı. Saatte 60 km hızın üstünde hızla, buzun dayanıklılığını test edecek hız ve basınç düzeylerine çıkan sporcular sayesinde seyir zevki tavan yaptı.

Erkekler kategorisi’nde Kanadalı Scott Croxall birinciği elde etti, Münih’te galibiyeti elde eden ve şampiyona liderlik tablosunda ilk sırada yer Amerikalı Cameron Naasz ise erken bir düşüş yaşayarak yarışı dördüncü sırada tamamladı. Kadınlarda ise şampiyona liderlik tablosunda dördüncü sırada yer alan Amerikalı Alexis Jackson sürpriz bir şekilde birinciliği elde etti.

Büyük heyecan sezon finalini 26-27 Şubat tarihinde ABD'nin Minnesota eyaletindeki Saint Paul Katedrali’nin ihtişamlı görüntüsünün ev sahipliğinde, donmuş Mississippi Nehri üzerinde yapacak.