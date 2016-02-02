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Cem Adrian, O Ses Türkiye jürisine tepki gösterdi

Cem Adrian, O Ses Türkiye jürisine tepki gösterdi
Cem Adrian, O Ses Türkiye jürisine tepki gösterdi
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Cem Adrian, bu akşam yapılacak olan büyük final ile şampiyonun belirleneceği 'O Ses Türkiye' yarışmasını topa tuttu.

'Yaptığınızın hesabını ödemenizi diliyorum' diyen Adrian, tepkisini Twitter'da dile getirdi. Cem Adrian şunları yazdı:

"Müziğe aşık ruhlara umut ve ışık sunuyorsunuz. Sonra o güzel insanlar ışığa uçan kelebekler gibi sizden medet umuyorlar. Siz onları sadece "yarıştırıp, karşı karşıya getirip, kırıp, döküp, tüm sevdikleri önünde kaybettirip, incitip bununla para kazanıyorsunuz. Hiçbirinin hayalleri, umutları, geçmişleri ve gelecekleri umrunuzda değil. O koltuklarda utanmazca oturup bunu yapıyorsunuz. Şu fani dünyada insanların umutlarını sömürüp, gözyaşlarıyla beslediğiniz reytinglerden kazandığınız her maddi şeyin hesabını ödemenizi diliyorum. Bu dünyada. "

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