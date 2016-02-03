Demet Akalın'dan kızı Hira için duygusal paylaşım

Demet Akalın, Okan Kurt ile nikah masasına oturmuş bu evlilikten de 2014 yılında Hira adını verdiği kızı dünyaya gelmişti. Hira yarın 2 yaşına girecek. Anne Demet Akalın, doğum gününe bir kala, Hira'nın bebeklik fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Akalın, fotoğrafın altına "Kucağıma altığım ilk an! Canım kızım iyi ki geldin hayatıma. Beni ben yaptın... Seni o kadar çok seviyoruz ki babacığın ve ben... Allah bize acını göstermesin." notunu düştü.

Demet Akalın, Hira'nın babası Okan Kurt'un kucağında olduğu fotoğrafı ise "Yaka iğnesi diyordu Ebru Destan. İlk bir kaç gün sevgilim bakmıştı. Kendi değiştirdi altını. Evet biraz babacı ama olsun ikisi de benim nasılsa..." mesajı ile paylaştı.