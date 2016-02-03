Yerel Haberler

Demet Akalın'dan kızı Hira için duygusal paylaşım

Demet Akalın'dan kızı Hira için duygusal paylaşım
Demet Akalın'dan kızı Hira için duygusal paylaşım
A+ A-
Demet Akalın kızı Hira'nın bebeklik fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.

Demet Akalın, Okan Kurt ile nikah masasına oturmuş bu evlilikten de 2014 yılında Hira adını verdiği kızı dünyaya gelmişti. Hira yarın 2 yaşına girecek. Anne Demet Akalın, doğum gününe bir kala, Hira'nın bebeklik fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Akalın, fotoğrafın altına "Kucağıma altığım ilk an! Canım kızım iyi ki geldin hayatıma. Beni ben yaptın... Seni o kadar çok seviyoruz ki babacığın ve ben... Allah bize acını göstermesin." notunu düştü.

Demet Akalın, Hira'nın babası Okan Kurt'un kucağında olduğu fotoğrafı ise "Yaka iğnesi diyordu Ebru Destan. İlk bir kaç gün sevgilim bakmıştı. Kendi değiştirdi altını. Evet biraz babacı ama olsun ikisi de benim nasılsa..." mesajı ile paylaştı.


    Radikale Devam Edin
    Politika
    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Spor
    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Türkiye
    Anayasa Mahkemesi'nden 'baz istasyonu' kararı

    Anayasa Mahkemesi'nden 'baz istasyonu' kararı

    Kültür
    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    Sinema
    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Çevre
    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Otomotiv
    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu