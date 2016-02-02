Deniz Berdan kayak merkezinde kaza geçirdi

Ailesiyle birlikte sömestr tatilini İsviçre'nin Zermatt kayak merkezinde geçiren Deniz Berdan belini kırdı. Kayak yaparken arkadan başka birinin kendisine çarpmasıyla metrelerce havalanıp belinin üzerine düşen ünlü tasarımcı uzun süre yerde hareketsiz kaldı. Acil müdahele edilen ve belinin kırıldığı anlaşılan Berdan, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan ve beline çivi takılan ünlü tasarımcı sağlık durumu hakkında sosyal medyadan bilgi verdi.

'Ne kadar iyi kayarsanız kayın veya ne kadar dikkat ederseniz edin, her zaman birinin size arkadan çarpma ihtimali var. Lütfen vücut koruyucularınızı ihmal etmeyin. Sonuçta belim kırılmış. İnce olduğum için belimi açmaya gerek duymadan dışarıdan çivilerle sabitlediler.'

Deniz Berdan'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. (HÜRRİYET)