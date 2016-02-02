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Donald Trump Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi!

Donald Trump Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi!
Donald Trump Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi!
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Dünya kamuoyunda adını Müslümanların ABD'ye girişlerinin yasaklanmasını isteyerek duyuran Cumhuriyetçi Parti'den başkan aday adayı olan Donald Trump'un da Nobel Barış Ödülüne aday gösterildiği öğrenildi.

RADİKAL - İsveç televizyon kanalı SVT’nin haberine göre Donald Trump’un adaylığına, kendisinin "sert barış ideolojisinin, radikal islam, IŞİD, atom ülkesi İran ve komünist Çin’e karşı caydırıcı silah olarak kullanılması" gerekçe gösterildi.

Nobel’e aday gösterilenler Nobel Komitesi tarafından gizli tutulmakla birlikte, adayları önerenler gösterdikleri adayların ismini açıklayabiliyor. Bu yıl da Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilenlerin bir kısmı kamuoyuna sızmıştı.

Kamoyuna sızan Nobel Barış Ödülü adayları arasında Avrupa’ya kaçan bot sığınmacılarına yaptıkları yardımlar nedeniyle Yunan Adaları da bulunuyor. Yunan Adaları 630 bin imza ile ödüle aday gösterildi. Diğer Barış Ödülü adayları arasında Edward Snowden, Papa ve Angela Merkel de bulunuyor.

Dikkat çeken bir başka aday da Kongolu jinekolog Denis Mukwege. Denis Mukwege Kongo’da tecavüze uğrayan kadınları tedavi etmekteki çalışmaları ile tanınıyor. (DHA/DIŞ HABER)


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