Hadise'nin şampiyonluk hasreti 5 seneye çıktı

O Ses Türkiye'nin merakla beklenen finali dün akşam gerçekleşti. Murat Boz'un dışında üç jüri üyesinin de yarışmacıları finale kalmaya hak kazandı.

Finalistlerin birinci olabilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştığı gecede ilk elenen Ebru Gündeş'in takımından Tankurt oldu. Daha sonra yarışmaya veda eden ikinci isim Gökhan ve Hakan'ın takımından Türkan oldu.

Finalde son ikiye Hadise'nin takımından Aziz Kiraz ve Hakan-Gökan'ın takımından Emre Sertkaya kaldı.

Nefeslerin tutulduğu gecede halkın verdiği oylarla birinci Emre Sertkaya oldu. Sonuçlar açıklandıktan sonra gözyaşlarına boğulan Hadise yarışmacısı Aziz Kiraz'a sarılarak teselli oldu.

Açıklanan sonuçlara göre Hadise beşinci sezonunda da şampiyonluk hakkını kaybetti.