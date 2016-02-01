Kenan İmirzalıoğlu ile Fahriye Evcen'in ücreti belli oldu

Birlikte yeni bir dizi için kamera karşısına geçecek olan Fahriye Evcen ve Kenan İmirzalıoğlu’nun alacağı ücret belli oldu.

Ayaklıgazete’nin haberine göre, Fahriye Evcen ile Kenan İmirzalıoğlu, Ay Yapım’ın çekeceği diziye “Evet” dedi. İmirzalıoğlu bölüm başına 100, Evcen ise 50 bin TL kazanacak. Her iki oyuncu da ilk 13 bölümün ücretini peşin alacak.

Fahriye Evcen, en son Kurt Seyit ve Şura’da Kıvanç Tatlıtuğ ile oynamıştı. Kenan İmirzaloğlu ise Atv’nin fenomen dizisi Karadayı’da Bergüzar Korel ile başrolü paylaşmıştı.

