Kısmetse Olur'da Melis diskalifiye oldu mu?

Kısmetse Olur'un 1 Şubat günü yayınlanan son bölümünde Ceyda ile kavga eden Melis Buse Betyakan 3. ihtarını aldı ve diskakilifiye olma ihtimaliyle yüz yüze geldi.

MELİS GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Melis'in kaderini belirlemek için Kısmetse Olur'daki ev arkadaşları oylama yaptı. Melis'in gözyaşları içinde sonucu beklediği oylamada evde kalması yönünde karar çıktı. Ceyda dahil bütün yarışmacıların oyunu onun evde kalması yönünde kullanması Melis'i duygulandırdı.

SON KEZ İHTAR ALDI

Kısmetse Olur evinde kavgaların başrolünde yer alan Melis, bundan sonra herhangi bir kavgaya sebep olduğunda uyarı dahi almadan evden atılacak. (HÜRRİYET)

Melis ve Mehtap arasındaki sular uzun zamandır bir türlü durulmadı, buna rağmen Mehtap da Melis gitmesin diyenlerden...