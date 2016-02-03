Klozette doğurduğu bebek boğuldu!

RADİKAL- 23 yaşındaki Alman öğrenci Karin O., üniversite öğrenimini Fransa'da sürdürüyordu. 2014- 2015 eğitim yılının ikinci döneminde uluslararası öğrenci değişim programıyla Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptı. Genç kız, aynı okulda öğrenim gören bir grup öğrenci ile Şişli'de bulunan bir öğrenci evinde yaşamaya başladı.



Geçtiğimiz aylarda arkadaşlarıyla birlikte evde bulunduğu sırada genç kız, şiddetli karın ağrısı çekmeye başladı. Bu sırada genç kız tuvalete gitti. Klozete oturan Karin, İngilizce "Bir şey çıkıyor" diye bağırdı. Yanında bulunan arkadaşları 112 Acil Servisi arayıp yardım istedi. Fakat ambulans gelene kadar genç üniversiteli bir çocuk doğurdu. Olay yerine gelen 112 görevlileri anneyi kanamalı halde, çocuğu ise başı klozette baş aşağı dururken buldu. Bebek ve anne, Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Fakat bebeğin olay yerinde can verdiği anlaşıldı. Bebeğin yapılan otopsisinde canlı olarak doğduğu, yaşam kabiliyeti bulunduğu, bebeğin başının klozet suyunun içerisinde kalmasına bağlı olarak, boğulma sonucu öldüğü anlaşıldı. Savcılık tarafından ifadesine başvurulan genç anne, Fransa'da ilişkiye girdiği bir erkek arkadaşı olduğu söyledi. Doğum kontrol hapı kullandığını, yaşadığı adet gecikmesini de buna bağladığını belirtti. Karin O., doğuma kadar hamile olduğunu fark etmediğini ve aldığı kiloları da Türk kebap ve yemeklerine bağladığını kaydetti.



MAHKEMEYE ÇIKACAK

Dosyaya doğumdan iki hafta önce çektirdiği fotoğrafı da savcılığa sunan ve karnında fazla şişlik olmadığını iddia eden genç kız hakkında soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gürsel Akpınar "taksirle ölüme neden olma" suçu kapsamında dava açtı. Alman öğrenci önümüzdeki günlerde mahkeme önüne çıkacak. Kaynak: Sabah