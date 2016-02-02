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Muhteşem Yüzyıl Kösem'de kriz bitmiyor

Muhteşem Yüzyıl Kösem'de kriz bitmiyor
Muhteşem Yüzyıl Kösem'de kriz bitmiyor
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"Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisindeki reyting krizi teknik ekibe de sıçradı. Kameramandan ışıkçısına kadar birçok çalışanın işine son verildi.

Yılın en iddialı dizisi olarak başlayan, yayımlanmadan 25 ülkeye satılan 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde reyting krizi aşılamıyor. Dizinin yapımcısı Timur Savcı, reytingleri her geçen gün kötüye giden bu gidişata dur demek için Beren Saat'in bölümlerini erkene çekmişti. Ancak Beren Saat de diziyi kurtaramadı.

TEKNİK EKİBİN İŞİNE SON VERİLDİ

Dizi reyting kriziyle uğraşırken bugünlerde ise sette yeni bir sorunun yaşandığı iddia edildi. Projenin teknik ekip çalışanlarının diziden çıkarıldığı öğrenildi. Ekibi yenilemeye giden yapımcı, kameramandan ışıkçısına kadar birçok çalışanın işine son verdi. (HÜRRİYET)

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