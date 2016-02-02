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O Ses Türkiye yarışmasının finalistleri belli oldu

O Ses Türkiye yarışmasının finalistleri belli oldu
O Ses Türkiye yarışmasının finalistleri belli oldu
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Dün akşam yayınlanan 'O Ses Türkiye' yarışmasının finalistleri belli oldu.

TV8 ekranlarında canlı yayınlanan yarışmada 4 isim finale çıktı. Performanslarıyla en çok oyu alan yarışmacılar bugün final heyecanı yaşayacak.

İŞTE O SES TÜRKİYE FİNALİNE KALAN İSİMLER 

Türkan Kürşad - Hakan ve Gökhan'ın takımından

Tankurt Manas - Ebru Gündeş'in takımından

Emre Sertkaya - Gökhan ve Hakan'ın takımından

Aziz Kiraz - Hadise'nin takımından

HADİSE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

5 yıldır şampiyon olamayan ünlü şarkıcı Hadise, yarışmacısı Aziz Kiraz'ın finale kaldığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı.

MURAT BOZ O SES TÜRKİYE'YE VEDA ETTİ

Hadise'nin 5 yıldır şampiyon olamadığı için dalga geçen Murat Boz tek yarışmacı ile girdiği yarı finalde elendi. Ali Mert Habib'in finale veda ettiği yarışmada böylece Murat Boz da O Ses Türkiye 2016 şampiyonluğuna veda etti. (HÜRRİYET)


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