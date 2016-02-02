O Ses Türkiye yarışmasının finalistleri belli oldu

TV8 ekranlarında canlı yayınlanan yarışmada 4 isim finale çıktı. Performanslarıyla en çok oyu alan yarışmacılar bugün final heyecanı yaşayacak.
İŞTE O SES TÜRKİYE FİNALİNE KALAN İSİMLER
Türkan Kürşad - Hakan ve Gökhan'ın takımından
Tankurt Manas - Ebru Gündeş'in takımından
Emre Sertkaya - Gökhan ve Hakan'ın takımından
Aziz Kiraz - Hadise'nin takımından
HADİSE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!
5 yıldır şampiyon olamayan ünlü şarkıcı Hadise, yarışmacısı Aziz Kiraz'ın finale kaldığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı.
MURAT BOZ O SES TÜRKİYE'YE VEDA ETTİ
Hadise'nin 5 yıldır şampiyon olamadığı için dalga geçen Murat Boz tek yarışmacı ile girdiği yarı finalde elendi. Ali Mert Habib'in finale veda ettiği yarışmada böylece Murat Boz da O Ses Türkiye 2016 şampiyonluğuna veda etti. (HÜRRİYET)