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O Ses Türkiye'den Cem Adrian'a yanıt

O Ses Türkiye'den Cem Adrian'a yanıt
O Ses Türkiye'den Cem Adrian'a yanıt
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O Ses Türkiye'nin dün akşam yayınlanan final bölümünde Cem Adrian'ın yarışmayla ilgili eleştirilerine Murat Boz ve Acun Ilıcalı'dan üstü kapalı yanıt geldi! Murat Boz ve Acun Ilıcalı yarışmacıların O Ses Türkiye için değerli olduğu mesajını verdi.
Haber: ÜMİT BUGET - umit.buget@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL- Cem Adrian O Ses Türkiye' jürisine eleştiride bulunarak yarışmacıların mağdur edildiğini söylemişti. Adrian kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

"Müziğe aşık ruhlara umut ve ışık sunuyorsunuz. Sonra o güzel insanlar ışığa uçan kelebekler gibi sizden medet umuyorlar. Siz onları sadece "yarıştırıp, karşı karşıya getirip, kırıp, döküp, tüm sevdikleri önünde kaybettirip, incitip bununla para kazanıyorsunuz. Hiçbirinin hayalleri, umutları, geçmişleri ve gelecekleri umurunuzda değil. O koltuklarda utanmazca oturup bunu yapıyorsunuz. Şu fani dünyada insanların umutlarını sömürüp, gözyaşlarıyla beslediğiniz reytinglerden kazandığınız her maddi şeyin hesabını ödemenizi diliyorum. Bu dünyada. " demişti.

Cem Adrian, O Ses Türkiye jürisine tepki gösterdi

O Ses Türkiye'nin dün akşam yayınlanan final bölümünde Murat Boz ve Acun Ilıcalı üzerinden Cem Adrian'a üstü kapalı yanıt geldi. Murat Boz, finalistlerden Türkan Kürşat'ın performansından ardından bu tarz kaliteli seslerin 'O Ses Türkiye aracılığıyla' izleyiciyle buluştuğunu söyledi. Acun Ilıcalı da hemen akabinde kendisinin yarışmada bir katkısı olmadığını jürilerin bu işte ciddi payı olduğunu ama programın izlenmesinin yarışmacıların performanslarıyla gerçekleştiğini söyledi ve onlara özel bir teşekkür etti.

ACUN ILICALI VE JÜRİ KAZANIYOR PEKİ YARIŞMACILAR?
Ekranda beşinci sezonunu geçiren yarışmanın jüri üyelerinin ve kanal sahibi Acun Ilıcalı'nın yüzünü güldürdüğü bir gerçek. Yarışmanın şampiyonlarına bakıldığındaysa tablo biraz daha fulu. İlk sezonun şampiyonu Murat Boz'un ekibinden Oğuz Berkay Fidan olmuştu. Geçen sezonun şampiyonuysa bu yıl Eurovision'da Azerbaycan'ı temsil eden Elnur Hüseynov olmuştu. Son dönemin pop müzikteki ses getiren isimlerinden İrem Derici de bu yarışmaya katılan isimlerden biriydi.

O Ses Türkiye'nin Şampiyonu Emre Sertkaya
 


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